Полиция Барселоны применила резиновые пули против протестующих

Полиция Барселоны в ночь на субботу, 19 октября, применила резиновые пули против участников протестов, сообщает агентство AFP. Кроме того сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ и водометы.

Эти действия стражей порядка стали ответом на акции радикальных сепаратистов, которые кидают в полицейских камни и петарды, возводят баррикады и поджигают костры. В митингах в ночь на 19 октября участвовали несколько тысяч человек. Задержаны 14 демонстрантов, пострадал как минимум 41 человек. Густой черный дым от пожаров накрыл некоторые районы города, передают очевидцы, передает DW.

Днем ранее в Барселоне началась всеобщая забастовка. В городском аэропорту отменены десятки рейсов компаний Iberia и Vueling, прекратили работу сотрудники городского порта.

На мирный марш протеста вышли до 500 тысяч человек.

Акции протеста проходят в Каталонии с 14 октября, тогда Верховный суд Испании приговорил к лишению свободы десятерых сторонников независимости Каталонии из-за проведенного в 2017 году референдума, они получили от 9 до 13 лет тюрьмы. Самый большой срок — 13 лет тюрьмы получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу и злоупотребление государственными средствами.

Экс-глава женералитета Карлес Пучдемон скрылся от испанского правосудия в Бельгии (для него запрашивали 25 лет тюрьмы). Позже он добровольно сдался брюссельской прокуратуре, но попросил не экстрадировать его.