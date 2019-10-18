ЕС утвердил Лагард на пост главы Европейского Центробанка

Саммит Евросоюза утвердил Кристин Лагард в должности главы Европейского Центробанка (ЕЦБ). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«Европейский совет официально назначил Кристин Лагард следующим председателем ЕЦБ. Она вступит в должность 1 ноября», — говорится в сообщении. На этом посту Лагард сменит Марио Драги.

Ранее за кандидатуру Лагард на пост руководителя ЕЦБ проголосовали 394 депутата Европарламента, против выступили 206. Глава Центробанка избирается сроком на восемь лет, передает РБК.

До этого Лагард с 2011 года занимала пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), а также стала первой женщиной — министром экономики, финансов и промышленности Франции во время президентского срока Николя Саркази. Ради выдвижения на пост главы ЕЦБ она ушла из МВФ в середине июля.

Лагард входит в топ-75 самых влиятельных людей мира по версии Forbes, помимо нее в рейтинге еще четыре женщины — это канцлер Германии Ангела Меркель, экс-глава британского правительства Тереза Мэй, глава General Motors Мэри Барра и руководитель Fidelity Investments Эбигейл Джонсон.