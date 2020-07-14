Банки еврозоны могут ужесточить кредитные стандарты в 3 квартале

Банки еврозоны сохранили относительно легкий доступ к кредитованию для компаний во втором квартале при поддержке государственных гарантий, но, скорее всего, ужесточат кредитные стандарты в следующие три месяца, сообщил во вторник Европейский центральный банк.

В условиях, когда вызванный пандемией кризис парализовал большую часть экономики еврозоны, компании активно пользовались банковскими кредитами, чтобы оставаться на плаву, а схемы государственных гарантий обеспечили жизненно важную поддержку банкам для сохранения денежных потоков.

“В третьем квартале 2020 года банки ожидают значительного чистого ужесточения кредитных стандартов для займов компаниям, что, как сообщается, связано с ожидаемым окончанием действия схем государственных гарантий в некоторых крупных странах еврозоны”, - говорится в исследовании ЕЦБ, передает Reuters.

Кредитные стандарты на жилищные займы были ужесточены во втором квартале, и эта тенденция, скорее всего, продолжится и в третьем, добавил ЕЦБ, основываясь на исследовании среди 144 банков, проведенном в период с 5 по 23 июня.

Спрос на корпоративные кредиты также вырос во втором квартале, поскольку фирмы пользовались кредитными линиями для удовлетворения экстренных потребностей в ликвидности, но банки ожидают более умеренного роста спроса в текущем квартале.

Квартальный обзор кредитования вышел за два дня до июльского заседания ЕЦБ, на котором регулятор, вероятно, оценит результаты сверхмягкой политики, но не одобрит новых мер стимулирования.