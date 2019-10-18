Последнее обновление: 18.10.2019 15:56

В Каталонии началась всеобщая забастовка

В Каталонии проходит всеобщая забастовка несогласных с приговорами девяти лидеров региона, выступающих за его независимость от Испании. Об этом сообщает El Pais.

По данным издания, пять колонн протестующих ограничили доступ к основным подъездным дорогам к Барселоне. В аэропорту города отменили 57 рейсов из 1 тыс. запланированных. Помимо этого в столице Каталонии закрылся рынок Бокерия.

В аккаунте Национального собрания Каталонии вTwitter опубликовали видео одного из шествий, организованных в Барселоне, передает РБК.

El Periodico добавляет, что ко всеобщей забастовке призывают профсоюзы. По данным полицейских, около 60 тыс. человек участвуют в митингах в Жироне. Газета отмечает, что в некоторых кварталах Барселоны закрылись магазины, и трафик в городе сократился.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование