На президентских выборах в Тунисе лидирует приверженец «арабской весны»

На президентских выборах в Тунисе уверенно лидирует профессор права, беспартийный Каис Саид, которого поддерживают и исламисты, и левые.

Саид, в ходе предвыборной кампании обещавший вернуть ценности "арабской весны", может получить более 70 процентов голосов избирателей, свидетельствуют данные двух опросов, проведенных по результатам второго тура выборов, состоявшегося в воскресенье, 13 октября, передает DW.

"Мы должны обновить доверие между народом и правительством", - заявил Саид, выступая с речью по тунисскому телевидению. Его соперник - медиамагнат Набиль Каруи сказал на пресс-конференции, что он оставляет за собой право обжаловать результаты голосования, поскольку его, как он заявляет, лишили права на справедливую предвыборную кампанию.

Каруи лишь 9 октября освободили из-под ареста по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Первый тур президентских выборов он провел за решеткой. Приговор суда по делу Каруи, который отвергает выдвинутые против него обвинения, еще не вынесен.

Официальные результаты второго тура президентских выборов в Тунисе ожидаются уже 14 октября.