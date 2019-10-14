На выборах мэра Будапешта победил оппозиционный кандидат

На выборах мэра в столице Венгрии Будапеште, которые прошли в воскресенье, 13 октября, победу одержала оппозиция. 44-летний кандидат от левых центристов Гергей Карачонь, по предварительным данным, набирает чуть более 50 процентов голосов.

Иштван Тарлош, занимавший пост градоначальника с 2010 года, заручился поддержкой около 45 процентов избирателей. Тарлош - представитель партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", возглавляемой премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает DW.

Тарлош публично поздравил Карачоня в присутствии Орбана.

"Правительство уважает решение жителей Будапешта", - заявил официальный представитель на пресс-конференции.

"Я бы хотел вывести отношения между Будапештом и правительством на новый уровень. Мы готовимся не к войне, а к совместному строительству", - заявил сам Карачонь.

Помимо Будапешта, объединенные силы оппозиции выиграли местные выборы в десяти крупных венгерских городах из 23, в частности, в Мишкольце, Пече и Дунауйвароше. Для партии "ФИДЕС" Виктора Орбана, побеждавшей на всех крупных выборах с 2010 года, это стало первым массовым поражением.

Премьер заявил, что потерпевший поражение Тарлош станет его советником.