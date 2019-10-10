Последнее обновление: 10.10.2019 12:20

Apple удалила приложение, используемое демонстрантами в Гонконге

Американская корпорация Apple после резкой критики со стороны властей Китая удалила из магазина App Store приложение HKmap.live, с помощью которого демонстранты в Гонконге отслеживали местоположение полиции.

Apple сослалась на "угрозу правоохранительным органам и жителям Гонконга", создаваемую этим приложением, передает DW.

Ранее КНР обвинила производителя iPhone в поддержке протестов в Гонконге. По мнению властей в Пекине, приложение HKmap.live упрощает участие демонстрантов в беспорядках. "Одобрение приложения со стороны Apple, конечно, помогает дебоширам. Это истинное намерение?" - написала 9 октября официальная газета компартии Китая "Жэньминь жибао".

Apple уже неоднократно уступала требованиям Пекина. В частности, два года назад корпорация удалила из китайского сегмента App Store несколько VPN-программ, с помощью которых пользователи имели возможность обходить блокировки интернет-страниц. Китай является крупнейшим рынком сбыта для Apple.

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование