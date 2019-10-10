Apple удалила приложение, используемое демонстрантами в Гонконге

Американская корпорация Apple после резкой критики со стороны властей Китая удалила из магазина App Store приложение HKmap.live, с помощью которого демонстранты в Гонконге отслеживали местоположение полиции.

Apple сослалась на "угрозу правоохранительным органам и жителям Гонконга", создаваемую этим приложением, передает DW.

Ранее КНР обвинила производителя iPhone в поддержке протестов в Гонконге. По мнению властей в Пекине, приложение HKmap.live упрощает участие демонстрантов в беспорядках. "Одобрение приложения со стороны Apple, конечно, помогает дебоширам. Это истинное намерение?" - написала 9 октября официальная газета компартии Китая "Жэньминь жибао".

Apple уже неоднократно уступала требованиям Пекина. В частности, два года назад корпорация удалила из китайского сегмента App Store несколько VPN-программ, с помощью которых пользователи имели возможность обходить блокировки интернет-страниц. Китай является крупнейшим рынком сбыта для Apple.