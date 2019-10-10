Последнее обновление: 10.10.2019 12:20

В Европарламенте предлагают создать спецгруппу по Донбассу

В Европейском парламенте предлагают создать специальную руководящую группу, которая будет заниматься оказанием помощи с целью установления мира на Донбассе.

Об этом депутат Европарламента от политической группы “Европейская народная партия” Андриус Кубилиус заявил во время дебатов относительно ситуации в Украине.

“Как мы видели, новое руководство Украины стремится добиться урегулирования, которое помогло бы принести мир, безопасность и территориальную целостность их территории, несмотря на тот факт, что ключ к миру на Донбассе находится не в Киеве, а в Кремле”, - сказал Кубилиус, передает УНИАН.

По его мнению, необходимо похвалить руководство Украины за его волю добиться мира, но “мы не можем толкать его на реализацию некоторых нереалистичных формул”, отметив, что Украина заслуживает более серьезной поддержки ЕС в вопросе реформ и усилиях обеспечить стабильность.

“К сожалению, на данный момент выглядит так, что Украина только становится жертвой президентской кампании в США. Но мир - не только дело Украины. По этой причине я предлагаю создать специальную руководящую группу в Европейском парламенте, которая будет заниматься мирным процессом в Украине, такую группу, как мы имеем специальную руководящую группу по Brexit”, - заявил Кубилиус.

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