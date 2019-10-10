Последнее обновление: 10.10.2019 08:13

Меркель и Зеленский высказались за встречу "нормандской четверки"

Категории: Украина ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил вечером в среду, 9 октября.

Основной темой беседы стала подготовка к проведению саммита в "нормандском формате", с участием Германии, Франции, Украины и России, передает DW.

По словам Зайберта, Меркель и Зеленский согласились, что условия для его проведения выполнены, отметив подписание в белорусской столице 1 октября так называемой "формулы Штайнмайера". Встречи "нормандской четверки" проходят как на уровне лидеров государств, так и на уровне глав МИД и экспертов.

Кроме того, Берлин и Киев подчеркнули значимость скорого заключения соглашения о транзите российского газа через Украину, добавил Зайберт.

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