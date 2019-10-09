Последнее обновление: 09.10.2019 15:38

Минюст РФ объявил Фонд навального "иностранным агентом"

Министерство юстиции РФ включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в реестр "иностранных агентов". Решение принято на основании федерального закона о некоммерческих организациях, заявило ведомство в среду, 9 октября.

Алексей Навальный назвал "абсолютно незаконным" включение ФБК в реестр "иноагентов" и обвинил в принятии этого решения президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул, что фонд "никогда не получал ни копейки иностранных денег"

Директор ФБК Иван Жданов также сообщил, что фонд не уведомляли о признании "иностранным агентом". "ФБК финансируется исключительно гражданами Российской Федерации. Никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал", - заявил он в Twitter, назвав решение Минюста "очередной попыткой задушить ФБК", передает DW.

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