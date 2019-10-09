Россия потратит 2 млрд. рублей на русский аналог Википедии

В начале октября научное издательство «Большая российская энциклопедия» (БРЭ) объявило конкурс на оказание услуг по разработке бренда и маркетинговой стратегии на 2020–2022 годы для общенационального интерактивного энциклопедического портала, следует из материалов закупки.

В документах закупки подробно описано, каким должен быть отечественный аналог «Википедии», на создание которого до конца 2022 года в бюджете заложено 1,989 млрд руб, передает РБК.

Авторы концепции рассчитывают на потенциальную аудиторию портала в России в количестве около 10 млн человек, но в документе не уточняется, за какой период. При этом его архитектура должна быть приспособлена к обслуживанию 15 млн уникальных посетителей в сутки. Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.

Участие в проекте может заинтересовать страны БРИКС, а также Кубу и Иран, что обусловлено в том числе тем, что «англоязычная версия универсальной энциклопедии («Британника») во многом не удовлетворяет эти страны в связи с ярко выраженным англоцентризмом (прежде всего в истории и культуре)», отмечается в концепции.

Основой контента для нового портала станут более 80 тыс. актуализированных и дополненных статей электронной версии 35-томной Большой российской энциклопедии, созданной в 2004–2017 годах, а также справочные материалы Энциклопедического словаря. Расширять и актуализировать массив знаний сможет авторское и экспертное сообщество, научные редакции портала. Также портал будет агрегировать информацию из внешних источников.