Последнее обновление: 08.10.2019 15:00

Азербайджан сменил премьера

Парламент Азербайджана утвердил кандидатуру нового премьер-министра — им стал помощник президента по экономическим вопросам Али Асадов. Об этом сообщает 1news.az.

Асадов заменит на этом посту попросившегося в отставку Новруза Мамедова, который возглавил правительство республики в апреле 2018 года. Теперь его кандидатуру должен утвердить президент Азербайджана.

«Уверен, что этот выбор президента Ильхама Алиева будет успешным для нашего государства и нашего народа», — сказал на пленарном заседании парламента его спикер Огтай Асадов.

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