Последнее обновление: 07.10.2019 15:01

Оппозиция выиграла выборы в парламент Косово

В Косово на досрочных парламентских выборах, прошедших в воскресенье, 6 октября, победу одерживают оппозиционные партии, выступающие за возобновление диалога о нормализации отношений с Сербией.

Партия "Самоопределение" (Vetövendosje) набрала 26 процентов, а Демократическая лига Косово (LDK) - 25 процентов голосов избирателей, передает DW.

Находившаяся с 2007 года у власти Демократическая партия Косово (PDK), основанная как политическое крыло повстанческой армии косовских албанцев - "Армии освобождения Косово", набрала лишь 21 процент и признала свое поражение. Также в числе проигравших оказался и входивший в правящую коалицию Альянс за будущее Косово, за который проголосовали 12 процентов косоваров.

Внеочередные парламентские выборы в бывшей мятежной провинции Сербии были назначены после того, как 19 июля лидер Альянса за будущее Косово и глава правительства в Приштине Рамуш Харадинай ушел в отставку. Политик и бывший полевой командир занимал пост косовского премьера с 2017 года.

Решение об отставке Харадинай принял после того, как Специальный трибунал в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово вызвал его на допрос в качестве подозреваемого в совершении военных преступлений против сербского населения во время войны в 1999 году. 22 августа, через месяц после отставки премьер-министра, парламент Косово объявил о самороспуске.

Первый допрос Харадиная состоялся 24 июля. Политик рассказал СМИ, что использовал свое право на отказ от дачи показаний. Ранее Харадинай уже дважды был оправдан Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ). В результате войны в Косово погибли более 13 тысяч человек.

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