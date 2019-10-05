Последнее обновление: 05.10.2019 10:08

США с 3 ноября ограничат въезд иммигрантам без медстраховки

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу распоряжение, согласно которому с 3 ноября въезд иммигрантов без медицинской страховки будет ограничен.

Об этом говорится в опубликованном сообщении Белого дома, передает ТАСС.

"Заявители должны продемонстрировать наличие действующей в течение 30 дней с даты въезда в страну медицинской страховки или наличие средств для покрытия медицинских расходов, - отмечается в тексте. - Заявитель для получения должен соответствовать этим требованиям. Допускается ряд исключений, в частности, для детей граждан США".

"Распоряжение вступает в силу в 12:01 3 ноября", - говорится в сообщении.

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