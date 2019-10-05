Лидер транспортных профсоюзов Эквадора сообщил о приостановке забастовки

Транспортные профсоюзы Эквадора решили приостановить забастовку. Об этом сообщил на пресс-конференции их лидер Абель Гомес, передает издание El Comercio.

Гомес отметил, что профсоюзы не несут ответственности за «акты вандализма», произошедшие в стране в предыдущие несколько дней.

3 октября президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, что вызвало рост цен на топливо, после чего в стране начались протесты. Представители транспортных профсоюзов выступили с критикой реформы и объявили бессрочную забастовку. Манифестанты также перекрыли несколько крупных государственных транспортных магистралей, передает РБК.

В связи с протестами утром 3 октября президент Морено ввел в Эквадоре чрезвычайное положение. Он заявил, что власти страны не намерены поддаваться на шантаж и будут действовать согласно эквадорскому законодательству. 4 октября СМИ сообщили, что за сутки в ходе протестов были задержаны не менее 195 человек. В результате столкновений с протестующими работниками транспортного сектора пострадал 21 полицейский.