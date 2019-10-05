Евросоюз рассмотрит санкции против Турции из-за бурения у берегов Кипра

Совет по иностранным делам Европейского союза на заседании 14 октября обсудит возможность введения адресных санкций против Турции из-за проводимых ей буровых работ у побережья Кипра.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном по итогам телефонного разговора между главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом.

Стороны осудили проводимое Анкарой бурение у берегов Кипра. В тексте заявления говорится, что Турция должна воздерживаться от подобных действий и уважать суверенные права республики на разведку и эксплуатацию природных ресурсов в своей исключительной экономической зоне, передает РБК.

В европейской внешнеполитической службе также заявили, что Турция должна принять приглашение Кипра и обсудить вопрос о делимитации исключительных экономических зон и континентального шельфа.

В июле этого года Евросоюз приостановил из-за бурения шельфа переговоры на высшем уровне с Турцией. В Брюсселе считают действия Анкары незаконными.

В Турции заявили, что работают в Восточном Средиземноморье легально, объяснив, что получили лицензию от властей Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Брюссель лицензию не признает. Греческая часть Кипра считает ТРСК территорией страны, незаконно оккупированной Турцией в 1974 году.