В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

Журналистку и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана Юлию Юзик задержали в Тегеране, у нее изъяли паспорт. Задержанием журналистки уже занимаются российские дипломаты.

«Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией», — сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко.

Журналистка прибыла в Тегеран 4 дня назад. У нее по прилету в Тегеран отобрали паспорт и сказали, что вернут на вылете из страны. Она несколько дней была без паспорта. Вчера в ее номер в гостинице вломились сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР), выбили дверь, забрали ее и обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Дали телефон на один минутный звонок.

Юлия Юзик работала в изданиях «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец». В 2003 году она написала книгу «Невесты Аллаха» о террористках-смертницах с Кавказа, также ее авторству принадлежит книга «Бесланский словарь» о теракте в Беслане в 2004 году. Журналистка неоднократно работала в горячих точках. В 2016 году она баллотировалась в Госдуму по одномандатному округу в Дагестане при поддержке «Открытой России» Михаила Ходорковского.

Юзик неоднократно выступала в СМИ в качестве эксперта по Ирану. Так, в 2015 году она комментировала приезд в Москву генерала Касема Сулеймани — командующего спецподразделения «Эль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции. Глава разведывательной службы КСИР Хоссейн Тайеб 3 октября этого года заявил о раскрытии заговора с целью убийства Сулеймани, сообщало агентство Tasnim. В причастности к заговору в КСИР обвинили израильские спецслужбы.