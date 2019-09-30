Премьер Британии отверг обвинения в превышении должностных полномочий

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье, 29 сентября, отверг обвинения в злоупотреблении служебным положением, в то время, когда он занимал пост мэра Лондона с 2008 по 2016 годы.

На шоу ведущего BBC Эндрю Мара он заявил, что все его действия были правомерными и в рамках приличия, а обвинения в его адрес тщательно продуманы.

Он также заявил, что в его дружбе с американской предпринимательницей не было конфликта интересов.

"Я горжусь всем, что я сделал, будучи мэром Лондона", - заявил Джонсон.

Британского премьера подозревают в том, что находясь на посту мэра Лондона, он предоставлял экс-модели, предпринимательнице из США Дженнифер Аркури значительные привилегии и субсидии. По информации издания The Sunday Times, фирмы, связанные с американкой, предположительно получили субсидии в размере более 125 тысяч фунтов стерлингов (в пересчете - 140 тысяч евро) из бюджета Лондона. Также журналисты сообщают, что Аркури входила в состав нескольких британских торговых делегаций.

Градоначальник неоднократно посещал лондонскую квартиру предпринимательницы, которая называла его "одним из своих лучших друзей", пишет Spiegel Online. По информации издания, у Джонсона были сексуальные отношения с бывшей моделью.