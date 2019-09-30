Словакия запретила полеты на истребителях советского производства

Словацкие военные приостановили полеты на истребителях МиГ-29 после того, как один из таких самолетов разбился на западе страны. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Словакии в воскресенье, 29 сентября 2019 года.

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время тренировочного полета вечером в субботу, 28 сентября. Пилот успел катапультироваться и был доставлен в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии, уточнили в Минобороны. Пилот второго аналогичного самолета, также участвовавший в учениях, сумел завершить полет без происшествий.

Причины крушения пока не установлены. Полиция рассматривает версию с нехваткой топлива из-за технической неисправности.

В настоящее время в составе Военно-воздушных сил страны осталось 11 истребителей советской постройки, полученных еще в 90-е годы после распада Чехословакии. МиГ-29 с 2022 года должны постепенно заменить на американские самолеты F-16.