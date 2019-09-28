При взрыве на избирательном участке в Афганистане пострадали 15 человек

В Кандагаре на юге Афганистана, где 28 сентября проходят президентские выборы, возле избирательного участка прогремел взрыв, в результате которого пострадали 15 человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на главу больницы, передает РБК.

По данным агентства, бомба, заложенная у избирательного участка, взорвалась примерно через два часа после начала голосования.

Официальные лица сообщили о нескольких небольших взрывах на других избирательных участках.

Как отмечает AFP, боевики развернули серию взрывов в течение двухмесячной избирательной кампании, и в последние дни они не раз предупреждали, что готовят нападение на участки.

Четвертые президентские выборы в Афганистане стартовали в 05:30 примерно в 5 тыс. избирательных участках по всей стране. В выборах примут участие 14 кандидатов. Главными претендентами на пост президента страны являются действующий глава государства Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла.