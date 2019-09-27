ООН расследует нарушения прав человека в Венесуэле

Совет ООН по правам человека в пятницу, 29 сентября, в Женеве проголосовал за отправку в Венесуэлу группы экспертов для расследования сообщений о внесудебных казнях, пытках и других жестоких преступлениях в этой стране.

В поддержку соответствующей резолюции, инициированной десятью странами Северной и Южной Америки из так называемой группы Лимы, высказались 19 из 47 членов Совета, семь проголосовали против и 21 страна воздержалась, передает DW.

В резолюции содержится призыв незамедлительно направить в Венесуэлу независимую международную миссию по сбору информации о "внесудебных расправах, казнях, похищениях, произвольных задержаниях, пытках и других жестоких, бесчеловечных, унижающих достоинство действий". Документ призывает власти Венесуэлы незамедлительно освободить всех политзаключенных и незаконно задержанных лиц и обеспечить участникам международной миссии беспрепятственный доступ в любые районы страны.

В принятой Советом ООН по правам человека резолюции также говорится, что целью миссии, которая продлится год, будет "привлечение к ответственности виновных и достижение справедливости для жертв". "Венесуэльцы, мужчины и женщины, больше не могут ждать справедливости", - подчеркнула одна из инициаторов резолюции - представитель Перу Элена Альфаро Эспиноса.

Представитель Венесуэлы в Совете ООН по правам человека Хорхе Альваро раскритиковал принятую резолюцию, назвав ее "враждебной инициативой", и заявил, что его страна не намерена сотрудничать с международной следственной группой. "Навязывание дополнительных механизмов мониторинга никогда не получит согласия моей страны и нашего народа", - подчеркнул он.

Несмотря на отказ властей Венесуэлы от сотрудничества, международная следственная группа сможет вести расследование из-за границы, как это было в случае с нарушениями прав человека в Сирии и Мьянме.