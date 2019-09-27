США отправят в Саудовскую Аравию батарею Patriot

Официальный представитель Министерства обороны США Джонатан Хоффман сообщил, что американские военные намерены укрепить оборону Саудовской Аравии на фоне недавней атаки дронов на объекты нефтяной компании Saudi Aramco.

«В свете недавних нападений на Саудовскую Аравию и по их просьбе министр обороны Марк Эспер объявил, что США разместят в королевстве следующее оборудование: одну батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 военнослужащих», — говорится в сообщении, передает РБК.

Отмечается, что размещение усилит воздушную и ракетную защиту важной военной и гражданской инфраструктуры. Кроме того, одобрена подготовка к отправке в королевство еще двух батарей Patriot и противоракетного комплекса THAAD.

«Несмотря на то, что решение о размещении этих дополнительных сил принято не было, они будут находиться в повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку военнослужащих на Ближний Восток после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Глава Пентагона Марк Эспер отмечал, что в основном они займутся воздушной и противоракетной обороной. Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США и назвал его «позерством». В Тегеране также не исключили вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке из-за решений Вашингтона.

Атака на нефтяные объекты в Абкайке и Хурайсе произошла 14 сентября. После этого Саудовская Аравия сократила добычу почти вдвое, а цены на нефть резко взлетели. Ответственность за случившееся США, а затем и Франция, Германия и Великобритания возложили на Иран. Минобороны Саудовской Аравии сообщило, что для атаки использовались иранские беспилотники Delta Wing UAV.