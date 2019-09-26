Китай спустил на воду мощнейший в своей истории десантный корабль

В Шанхае спустили на воду первый универсальный десантный корабль проекта 075.

Он станет крупнейшим универсальным десантным кораблем китайского флота, по сообщению Naked Science.

Кроме того, УДК проекта 075 будет одним из самых больших китайских кораблей вообще, уступая лишь китайским авианосцам. По своим размерам «китаец» примерно сопоставим с новейшим американским УДК типа "Америка". Длина корабля проекта 075, по разным данным, - от 235 до 250 метров, а полное водоизмещение, согласно неофициальным китайским источникам, около 36 тысяч тонн.

Возможности нового корабля позволят флоту КНР активно использовать вертолеты для борьбы с надводными кораблями, наземными силами и субмаринами. УДК проекта 075 способны нести десантные катера, морских пехотинцев, а также выступать в качестве флагманских кораблей.

В авиационную группу корабля, согласно оценкам, войдут до 30 винтокрылых машин. Для самообороны УДК имеет зенитную артиллерию и зенитные ракетные комплексы.