МИД РБ огорчен переходом Беларуси в категорию стран с повышенными доходами

Переход Беларуси в категорию стран с доходами выше среднего уровня вызывает определенную озабоченность в МИД Беларуси в связи с грядущим сокращением донорских средств, необходимостью софинансирования проектов и рядом других причин.

О том, что сулит новая реальность, сегодня рассказал замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас на официальном открытии национальных стратегических консультаций ПРООН, передает БелТА.

"Мы вступаем в новый этап взаимодействия Беларуси с Программой развития ООН. Происходят серьезные изменения: Беларусь переходит в категорию стран с доходами выше среднего. С одной стороны, это положительный момент, это свидетельствует о нашем взрослении, зрелости», - сообщил Дапкюнас радостную новость.

«С другой - означает необходимость продумывания и создания нового контекста для взаимодействия Беларуси и ПРООН. Меньший интерес доноров в направлении ресурсов относительно благополучным странам, их ориентация на менее развитые страны, необходимость софинансирования проектов белорусской стороной, сокращение выделяемых средств - это моменты, на фоне которых мы приступаем к разработке страновой программы ПРООН на 2021-2025 годы", - озвучил грустную новость замглавы МИД РБ.

Есть некоторые сложности процесса перехода из категории стран со средним достатком в категорию стран с показателями выше среднего. По его словам, о благополучии Беларуси свидетельствуют хорошая статистика, увеличение валового национального продукта на душу населения.

Однако внешние показатели благополучия иногда бывают очень шаткими, констатировал Дапкюнас, добавив, что нужна поддержка международного сообщества, причем не только финансовая, но и организационная, экспертная. Сейчас международное сообщество думает, как и в каких формах эта поддержка должна предоставляться, какие инновационные подходы можно применить.