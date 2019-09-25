Последнее обновление: 25.09.2019 17:03

МИД РБ огорчен переходом Беларуси в категорию стран с повышенными доходами

Переход Беларуси в категорию стран с доходами выше среднего уровня вызывает определенную озабоченность в МИД Беларуси в связи с грядущим сокращением донорских средств, необходимостью софинансирования проектов и рядом других причин.

О том, что сулит новая реальность, сегодня рассказал замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас на официальном открытии национальных стратегических консультаций ПРООН, передает БелТА.

"Мы вступаем в новый этап взаимодействия Беларуси с Программой развития ООН. Происходят серьезные изменения: Беларусь переходит в категорию стран с доходами выше среднего. С одной стороны, это положительный момент, это свидетельствует о нашем взрослении, зрелости», - сообщил Дапкюнас радостную новость.

«С другой - означает необходимость продумывания и создания нового контекста для взаимодействия Беларуси и ПРООН. Меньший интерес доноров в направлении ресурсов относительно благополучным странам, их ориентация на менее развитые страны, необходимость софинансирования проектов белорусской стороной, сокращение выделяемых средств - это моменты, на фоне которых мы приступаем к разработке страновой программы ПРООН на 2021-2025 годы", - озвучил грустную новость замглавы МИД РБ.

Есть некоторые сложности процесса перехода из категории стран со средним достатком в категорию стран с показателями выше среднего. По его словам, о благополучии Беларуси свидетельствуют хорошая статистика, увеличение валового национального продукта на душу населения.

Однако внешние показатели благополучия иногда бывают очень шаткими, констатировал Дапкюнас, добавив, что нужна поддержка международного сообщества, причем не только финансовая, но и организационная, экспертная. Сейчас международное сообщество думает, как и в каких формах эта поддержка должна предоставляться, какие инновационные подходы можно применить.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование