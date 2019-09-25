США предоставят Гуайдо помощь в размере $52 млн.

Администрация президента США Дональда Трампа предоставит временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо финансовую помощь в размере 52 миллионов долларов. Эти средства должны быть инвестированы в независимые СМИ, систему здравоохранения и в программы, которые поддерживает контролируемая оппозицией Национальная ассамблея, сообщило агентство США по международному развитию USAID.

"Соединенные Штаты полностью поддерживают временное правительство Хуана Гуайдо, демократически избранную Национальную ассамблею и народ Венесуэлы в их усилиях по свержению нелегитимного режима Мадуро", - указывается в заявлении.

Борьба за власть между лидером оппозиции Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро в Венесуэле, переживающей глубокий экономический и политический кризис, продолжается уже несколько месяцев. Около полусотни государств, в том числе Германия, признали Гуайдо временным президентом. Глава Венесуэлы Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность в числе прочих признают Россия, Китай и Куба, передает DW.

В августе США ввели полное экономическое эмбарго против Венесуэлы. Трамп заморозил находящиеся на территории США все активы правительства в Каракасе и связанных с ним организаций, а также запретил любые экономические операции с ними. Исключения сделаны для операций, связанных с предоставлением гуманитарной помощи.