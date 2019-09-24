Последнее обновление: 24.09.2019 17:33

Суд ЕС снял с Януковича только прошлогодние санкции, текущие - в силе

Суд Европейского Союза отменил персональные санкции, продленные Советом ЕС против экс-президента Виктора Януковича в 2018 году, однако бывший президент-беглец продолжает оставаться под действующими санкциями до марта 2020 года.

В решении суда от 24 сентября говорится, что он отменяет решение Совета ЕС от 5 марта 2018 года о продлении санкций в отношении Януковича до марта 2019 года.

В то же время Виктор Янукович продолжает оставаться под действием европейских санкций до марта 2020 года, поскольку соответствующее решение Совета ЕС о продлении санкций в марте 2019 года остается в силе.

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