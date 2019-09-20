В Азии начались демонстрации в защиту климата

Демонстрации в рамках всемирной акции в защиту климата уже начались в столице Таиланда, марши также поведут Япония, Индонезия, Филиппины и другие азиатские страны.

Демонстрации уже проходят в Бангкоке, на этот же день запланированы акции протеста в Японии, Индонезии, на Филиппинах и в Мьянме.

В Гонконге студенты отменили свое участие в протестах из-за продолжающихся демонстраций в поддержку демократии, однако три группы местных активистов по борьбе в защиту климата всё же проведут небольшую акцию протеста в эту пятницу.

В Сингапуре и Южной Корее акции протеста запланированы только на выходные.

Сегодня, 20 сентября, в 160 странах мира ожидаются протестные акции в защиту климата, которые год назад начала 16-летняя активистка Грета Тунберг, накануне удостоенная высшей награды от правозащитной организации Amnesty International 2019.