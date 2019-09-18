Последнее обновление: 18.09.2019 17:55

Глава МЭА не видит необходимости распечатывать резервы нефти

Категории: МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) не видит в настоящий момент необходимости распечатывать запасы нефти, предназначенные на случай экстренных ситуаций, после нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии в минувшие выходные, сказал в среду глава МЭА.

“Сейчас рынки хорошо обеспечены, и на данный момент мы не видим необходимости предпринимать такие действия”, - сказал Фатих Бироль в ходе вебинара.

Входящие в МЭА государства хранят около 1,55 миллиона баррелей на случай экстренных ситуаций, этого объема хватит, чтобы в течение 15 дней удовлетворять глобальный спрос, сказал Бироль.

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