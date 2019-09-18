Германия продлила эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию

Правительство ФРГ продлило эмбарго на поставку вооружений в Саудовскую Аравию еще на полгода - до 31 марта 2020 года, сообщило в среду издание Focus со ссылкой на представителя кабмина.

Германия в октябре 2018 года ввела полное эмбарго на экспорт оружия Саудовской Аравии, что распространяется также на поставки комплектующих германского производства для совместных оружейных проектов с Великобританией, Францией и Испанией. Из-за позиции Берлина оказались заблокированы, в частности, поставки ракет воздух-воздух RR Meteor, которыми должны быть вооружены европейские истребители Eurofighter Typhoon, закупаемые Саудовской Аравией.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Германия прекращает поставки вооружений в Саудовскую Аравию, пока убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не будет полностью расследовано. В феврале 2019 года министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что вопрос о возобновлении Германией поставок вооружений в Саудовскую Аравию связан с решением конфликта в Йемене. В конце марта было принято решение о продлении эмбарго на поставку вооружений в Саудовскую Аравию до 30 сентября.