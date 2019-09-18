РФ готовит "элитных диверсантов" — перебрасывает на Донбасс спецназовцев

Командование РФ отправляет на оккупированный Донбасс выпускников военных вузов на офицерские должности, а для подготовки диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар продолжают прибывать военнослужащие из элитных подразделений спецназначения ВС РФ. Об этом во время брифинга сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны.

"Командование ВС РФ усиливает подразделения российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях за счет назначения на первичные офицерские должности выпускников российских высших военно-учебных заведений. В то же время для повышения уровня специальной подготовки диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, через неконтролируемые Украиной участки границы продолжают прибывать военнослужащие из элитных подразделений спецназначения ВС РФ", - сообщил Гуцуляк.

По информации разведчиков, вновь прибывшие на оккупированную территорию кадровые российские военнослужащие отличаются крайне негативным отношением к местному населению, особенно к так называемым "новым гражданам России", которые работают в системе тылового обеспечения оккупантов. В связи с этим возросло количество применения оружия при возникновении конфликтных ситуаций. В частности, по словам представителя,15 сентября при попытке применить оружие в общественном месте во время спора с представителями т.н. "местных правоохранительных органов", был тяжело ранен российский оккупант.