Последнее обновление: 18.09.2019 11:35

Над Балтией перехватили бомбардировщики и истребители РФ

Истребители бельгийских ВВС осуществили перехват российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в воздушном пространстве НАТО. Сообщение об этом обнародовано на странице ВВС Бельгии в Twitter.

«Самолеты F-16, которые участвуют в миссии НАТО по воздушному патрулированию над странами Балтии, перехватили два российских самолета Ту-160 Blackjack и два российских Су-27 в небе над Балтийским морем. Это был первый перехват для бельгийского подразделения, которое начало патрулирование в воздушном пространстве Балтии с 3 сентября», - говорится в сообщении.

Специалисты ВВС Бельгии обнародовали соответствующие фотографии и напомнили, что стратегические бомбардировщики Ту-160 - это сверхзвуковые самолеты, способные нести ядерное оружие. Они имеют радиус действия 12 300 км и могут двигаться со скоростью, превышающей вдвое скорость звука.

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