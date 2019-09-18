Последнее обновление: 18.09.2019 10:40

В Испании пройдут уже четвертые за последние несколько лет выборы

Испания планирует провести новые парламентские выборы - уже четвертые за последние четыре года. Об этом сообщает BBC.

«Нынешний испанский премьер-министр Педро Санчес во вторник анонсировал новые парламентские выборы. Причиной этого стала неспособность социалиста Санчеса обеспечить себе поддержку парламента для формирования правительства», - говорится в сообщении.

Санчес возлагает всю вину на оппозицию, заявив, что она виновна во всем.

Дата проведения новых выборов назначена на 10 ноября этого года.

Педро Санчес, который стал премьер-министром Испании в июне 2018 года, остался исполняющим обязанности премьер-министра после апрельских досрочных выборов.

Однако, как известно, опросы общественного мнения показывают, что новые выборы могут не помочь преодолеть тупик, поскольку социалисты хотя и выигрывают больше мест, но все равно не смогут провести достаточно депутатов в 350-местный парламент, чтобы сформировать большинство самостоятельно.

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