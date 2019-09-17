Польша и Литва считают Северный поток-2 угрозой энергетической безопасности

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал во вторник, что Польша и Литва считают проект газопровода Северный поток-2 угрозой энергетической безопасности в центральной и восточной Европе.

“Польша и Литва занимают очень схожую позицию, говоря, что строительство Северного потока-2 - угроза энергетической безопасности в этой части Европы”, - сказал Моравецкий на транслировавшейся телевидением пресс-конференции с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

Строящийся Северный поток-2 протяженностью 1.230 километров ранее попал под критику США и нескольких восточноевропейских, скандинавских и прибалтийских стран, которые опасаются роста зависимости Европы от российского газа.

Проект газопровода реализует Газпром с привлечением инвестиций англо-нидерландской Shell, германских Uniper и Wintershall, французской Engie и австрийской OMV.