Последнее обновление: 17.09.2019 11:42

На севере Италии произошел взрыв и пожар на НПЗ компании Eni

Взрыв и пожар произошли во вторник утром на НПЗ итальянской нефтегазовой компании Eni на севере страны.

Как сообщила администрация города Саннадзаро-де-Бургонди, его жители услышали грохот на предприятии около 6.35 утра (7.35 мск). Ситуация находится под контролем, пострадавших нет.

Как передают местные СМИ, столбы дыма видны за несколько километров от места происшествия. Взрыв услышали жители соседних населенных пунктов. На место прибыли пожарные, медицинские специалисты и полиция.

Завод Eni в области Ломбардия является одним из крупнейших в Италии. Причины инцидента устанавливаются.

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