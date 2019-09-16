Евросоюз ужесточил правила контроля над экспортом оружия

Европейский союз ужесточил свои правила контроля над экспортом оружия, а также намерен укрепить взаимодействие стран ЕС в области экспорта военной техники и технологий, говорится в постановлении Совета ЕС.

В документе, принятом в понедельник, отмечается, что изменение "общей позиции", действовавшей с 8 декабря 2008 года, связано с "рядом событий как на уровне ЕС, так и на международном уровне и появлением новых обязательств у государств-членов". В частности, это вступление в силу Договора о торговле оружием (АТТ) от 24 декабря 2014 года.

"Совет подтверждает, что военная техника и технологии должны продаваться ответственным и подотчетным образом, - говорится в коммюнике. - Он подтверждает свое обязательство содействовать сотрудничеству и сближению в политике государств-членов, направленной на предотвращение экспорта военной техники и технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий или международной агрессии, способствовать региональной нестабильности".