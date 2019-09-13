Последнее обновление: 13.09.2019 12:06

У Зеленского есть "несколько идей" по возвращению Крыма

Вопрос возвращения аннексированного Россией Крыма - самый сложный, но Украина будет бороться за его возвращение, и есть несколько идей на этот счет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

"По поводу Крыма самая сложная ситуация, я так думаю. У меня пока не было встречи ни в нормандском формате, ни с президентом РФ Владимиром Путиным. Самая сложная ситуация у нас будет именно с возвращением Крыма. Мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей", - сказал Зеленский.

Он добавил: "У нас есть важные встречи..., и я жду встречи с президентом Соединенных Штатов. Мы думаем о модели. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым и не только словами", - подчеркнул Зеленский.

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