В России недоливают топливо на каждой пятой заправке

В России 19% автозаправок недоливают топливо, а на каждой десятой (9%) используют некачественный бензин и дизельное топливо. Об этом пишет газета “Известия” со ссылкой на данные Росстандарта.

Как отмечается, в 2019 году эксперты проверили 200 АЗС, среди которых были как независимые станции, так и заправки крупных нефтяных компаний.

По данным федерального агентства, эксперты зафиксировали нарушения в 39 случаях.

В Росстандарте также рассказали, что с начала 2019 года было получено около 200 жалоб на недолив и около 350 на плохое качество горючего.

Ранее Минпромторг внес в правительство законопроект об оборотных штрафах для автозаправочных станций за недолив топлива. Если документ будет принят, средняя сумма налагаемого штрафа за нарушения вырастет в несколько раз.

В ведомстве также предложили проводить контрольные закупки.