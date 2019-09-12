Комитет конгресса принял резолюцию по возможной процедуре импичмента Трампа

Юридический комитет палаты представителей конгресса США проголосовал за принятие резолюции, оговаривающей правила ведения слушаний, в том числе допроса свидетелей, для возможной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

По итогам продолжавшихся около двух часов дебатов, члены комитета проголосовали ровно по партийной линии: 24 демократа высказались за, 17 республиканцев - против. Резолюция носит технический характер, поскольку оговаривает лишь формальную сторону слушаний по вопросу импичмента. Для фактического начала этого процесса, если он произойдет, будет необходимо выдвижение официальных претензий к действующему президенту и одобрение палаты представителей.

"Утверждение дополнительных процедур - следующий шаг в этом процессе, они помогут обеспечить, чтобы слушания по процедуре импичмента были информативны для конгресса и общественности, но в то же время давали президенту возможность ответить на выдвинутые против него свидетельства", - прокомментировал резолюцию глава юридического комитета Джаролд Надлер.

Принятая резолюция оговаривает, что часть полученной в результате допроса свидетелей информации может оставаться закрытой, а юристы президента получать возможность ответить на возникающие в ходе допроса свидетелей вопросы.

Авторы резолюции отмечают, что принятые правила схожи с теми, которые были установлены в ходе процедуры импичмента президентов Ричарда Никсона и Билла Клинтона.