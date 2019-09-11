Последнее обновление: 11.09.2019 17:35

Молдова настаивает на выводе российских войск из Приднестровья

Министр иностранных дел Молдовы Николай Попеску заявил, что его страна настаивает на выводе российских войск из Приднестровья, отметив, что реализация этой цели остается одним из важнейших приоритетов для страны.

"Российское военное присутствие в Приднестровском регионе Республики Молдова противоречит закрепленному в конституции нашей страны принципу нейтралитета", - сказал Попеску на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в среду 11 сентября.

Затронув вопрос о российских вооружениях, которые хранятся на военных складах в селе Колбасна, Попеску отметил, что "эти боеприпасы представляют постоянную угрозу жителям Республики Молдова, а также для региона в целом". При этом молдавский министр приветствовал готовность России возобновить диалог с Кишиневом относительно вывоза и утилизации этих боеприпасов.

Николай Попеску предложил обсудить данный вопрос в ближайшее время как в двустороннем формате, так и с привлечением международных партнеров, в том числе ОБСЕ. Соглашение об уничтожении боеприпасов на складах бывшей российской 14-й армии в Приднестровье было подписано Россией и Молдавией в 1997 году.

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