Последнее обновление: 11.09.2019 10:47

США будут наказывать санкциями подельников террористов

Правительство США упростило процедуру введения санкций против лидеров террористических группировок.

Согласно подписанному 10 сентября 2019 года президентом США Трампом распоряжению, Минфин и Госдеп США смогут вводить меры в отношении банков, которые сознательно ведут дела с террористами.

Власти США также будут иметь возможность действовать в отношении лиц и организаций, занимающихся подготовкой террористов, передает DW.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил журналистам, что по новым правилам целью властей теперь могут стать террористы и их организации без привязки к конкретным терактам. Ссылаясь на распоряжение Трампа, Помпео сказал: "Это поможет нам избежать повторения атак 11 сентября, которые произошли 18 лет назад на американской земле".

По сообщению американской администрации, благодаря новому распоряжению станет возможным преследование более двух десятков подозреваемых в террористических действиях и их сторонников. Ранее санкционная политика на них не распространялась, заявили в Вашингтоне.

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