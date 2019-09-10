Последнее обновление: 10.09.2019 17:35

Мадуро готовит в ООН петицию против Трампа, "подписанную миллионами"

Николас Мадуро планирует представить в Генеральную Ассамблею ООН петицию против президента Трампа, подписанную миллионами венесуэльцев. Об этом сообщает AFP со ссылкой на чиновников.

«Наши дипломаты слышали, что Мадуро планирует представить петицию против президента Трампа, подписанную миллионами венесуэльцев, в ГА ООН, если он действительно будет там присутствовать», - заявил американский чиновник.

Правительство Мадуро собирало подписи среди венесуэльцев в рамках своей кампании «Больше никакого Трампа». В венесуэльской оппозиции считают, что происходило это путем вымогательства на фоне отчаянной необходимости венесуэльцев в продуктах питания.

Сбор подписей для петиции против Трампа связан с расширением американских санкции против Венесуэлы, направленных на отстранение от власти президента Николаса Мадуро в пользу Хуана Гуайдо, лидера Национального собрания, которого временным президентом страны считают более чем в 50 странах.

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