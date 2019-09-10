Европейская и евроатлантическая интеграция останутся приоритетами для Украины

Европейская и евроатлантическая интеграция останутся стратегическими государственными приоритетами для Украины. На этих базовых принципах будет основываться также и военная политика государства. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время встречи со стратегическими советниками высокого уровня Комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"Я постоянно встречаюсь с Президентом Украины, недавно также состоялась встреча с Премьер-министром, где мы обсуждаем необходимые шаги для укрепления наших Вооруженных Сил. Кроме того, мы имеем полную поддержку парламента, который сейчас готов на законодательном уровне поддерживать наши инициативы. Стратегические государственные приоритеты Украины остаются неизменными - это европейская и евроатлантическая интеграция. Именно на этих базовых принципах будет основываться также и военная политика государства", - цитирует Загороднюка пресс-служба.

Как отмечается, во время встречи он отметил, что сейчас в Украине сформировано новое правительство, что дает возможность начать решительную модернизацию государства и активизировать трансформационные процессы в оборонной сфере. Министр проинформировал иностранную делегацию о направлениях дальнейшего реформирования военного ведомства и отметил основные приоритеты, которые будут служить основой принятия управленческих решений.

Глава Минобороны Андрей Загороднюк встретился с иностранными советниками / Фото: mil.gov.ua

"Моим ключевым приоритетом являются военнослужащие. Ценность их жизни и уважение к каждому из них, независимо от званий и должностей. Следующий приоритет - это стандарты НАТО, их внедрение во всех сферах деятельности украинского войска. И третье - это абсолютная, нулевая толерантность к коррупции в армии", - отметил Загороднюк.

В свою очередь иностранные советники отметили значительный прогресс в реформировании Вооруженных Сил Украины, начиная с 2014 года, а также подтвердили готовность и в дальнейшем сотрудничать для усиления обороноспособности Украины, сообщают в пресс-службе.