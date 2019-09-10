Урсула фон дер Ляйен официально представила новый состав Еврокомиссии

Во вторник, 10 сентября, новоизбранный президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила членов обновленной Европейской комиссии.
Таким образом, в состав новой Еврокомиссии предложены:
Йоханнес Хан – Австрия, еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации;
Дидье Рейндерс – Бельгия, еврокомиссар по вопросам правосудия;
Мария Габриэль – Болгария, еврокомиссар по вопросам инноваций и молодежи;
Дубравка Шуица – Хорватия, вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по демократии и демографии;
Стелла Кириакидес - Кипр, еврокомиссар по здравоохранению;
Вера Юрова – Чешская Республика, вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности;
Маргрет Вестагер – Дания, исполнительный вице-президент Еврокомиссии – технологии и инновации, еврокомиссар по вопросам конкуренции;
Кадри Симсон – Эстония, еврокомиссар по вопросам энергетики;
Ютта Урпилайнен – Финляндия, еврокомиссар по вопросам международного партнерства и соседства;
Сильви Гулар – Франция, еврокомиссар по вопросам промышленной политики и цифрового рынка (также - оборонная индустрия и космос);
Маргаритис Шинас – Греция, вице-президент Еврокомиссии по защите европейского стиля жизни;
Ласло Трочани – Венгрия, еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС;
Фил Хоган – Ирландия, еврокомиссар по вопросам торговли;
Паоло Джентилони – Италия, еврокомиссар по вопросам экономики;
Валдис Домбровскис – Латвия, исполнительный вице-президент по вопросам экономики, еврокомиссар по финансовым делам;
Виргиниюс Синкявичюс - Литва, еврокомиссар по охране окружающей среды;
Николас Шмит – Люксембург, еврокомиссар по вопросам труда;
Хелена Далли – Мальта, еврокомиссар по вопросам равенства;
Франс Тиммерманс – Нидерланды, исполнительный вице-президент Еврокомиссии;
Януш Войцеховски – Польша, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства;
Элиза Феррейра – Португалия, еврокомиссар по вопросам равного развития и реформ;
Рована Плумб – Румыния, еврокомиссар по вопросам транспорта;
Марош Шефчович – Словакия, вице-президент Еврокомиссии по вопросам международных отношений;
Янес Ленарчич – Словения, еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента;
Ильва Иогансон – Швеция, еврокомиссар по вопросам внутренних дел.
Предложенные кандидатуры должны быть формально утверждены Европейским Советом.
Европейский парламент будет принимать решение относительно утверждения нового состава Еврокомиссии пакетом, вместе с президентом Еврокомиссии и высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политике безопасности/вице-президентом Еврокомиссии.
Перед этим все предложенные к назначению еврокомиссары пройдут слушания в профильных комитетах Европарламента.