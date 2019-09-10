Суд ЕС ограничил "Газпрому" право использовать OPAL

Суд ЕС вынес решение об использовании газопровода Opal не в пользу "Газпрома", заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter.

"Суд ЕС вынес благоприятное для Польши решение. По делу использования компанией "Газпром" газопровода Opal. Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", - говорится в сообщении.

В опубликованном на сайте Минэнерго Польши заявлении глава ведомства Кшиштоф Тхужевский отметил, что решение суда ЕС "прекращает монополию "Газпрома" в Европе" и "имеет огромное значение в перспективе приближающегося окончания договора транзита российского газа через Украину".

"Учитывая ограниченную возможность использования газопровода Opal, "Газпром" будет вынужден сократить использование "Северного потока", что, вероятно, не позволит полностью отказаться от транзита газа через Украину", - заявил Тхужевский.

Из-за регуляторных ограничений Opal, принимающий газ из "Северного потока" в Германии, долгое время был загружен не полностью. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal (12,8 миллиарда кубометров) осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal (около 10,2 миллиарда кубометров).

В декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд, заявив, что принятое ЕК решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения.