Парламент Британии "закрывается" до 14 октября

Парламент Великобритании сегодня ночью временно прекращает свою работу до 14 октября. Об этом сообщила журналист Sky News Тамара Коэн в Twitter.

"Парламент (временно до 14 октября - ред.) не будет работать с сегодняшней ночи", - написала она.

Она добавила, что таким образом на высшем законодательном уровне не состоится голосование относительно досрочных выборов до 14 октября.

Как сообщалось, в конце августа королева Великобритании Елизавета II одобрила просьбу премьера Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента, чтобы он не смог заблокировать выход Британии из Евросоюза без соглашения. Поэтому британский парламент приостановит свою работу с 9 сентября по 14 октября.

Депутаты британской Палаты общин в ночь на четверг 5 сентября поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября.