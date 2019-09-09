Последнее обновление: 09.09.2019 17:25

Парламент Британии "закрывается" до 14 октября

Парламент Великобритании сегодня ночью временно прекращает свою работу до 14 октября. Об этом сообщила журналист Sky News Тамара Коэн в Twitter.

"Парламент (временно до 14 октября - ред.) не будет работать с сегодняшней ночи", - написала она.

Она добавила, что таким образом на высшем законодательном уровне не состоится голосование относительно досрочных выборов до 14 октября.

Как сообщалось, в конце августа королева Великобритании Елизавета II одобрила просьбу премьера Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента, чтобы он не смог заблокировать выход Британии из Евросоюза без соглашения. Поэтому британский парламент приостановит свою работу с 9 сентября по 14 октября.

Депутаты британской Палаты общин в ночь на четверг 5 сентября поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование