Додон заявил о скидке до 70 долларов на российский газ для Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил журналистам, по какой цене республика будет закупать российский газ.

Как отметил глава государства, с 1 октября цена снизится с нынешних 235 долларов за тысячу кубометров на 10-15 долларов, с 1 января скидка может достичь 45-50 долларов, а с 1 апреля — 70 долларов.

Додон напомнил, что действующий контракт на поставку газа истекает в конце 2019 года и для Молдовы было бы выгоднее продлить действующее соглашение, чтобы избежать повышения стоимости топлива.

"Что касается вопроса транзита газа — у нас есть три варианта на сегодняшний день, я не буду детально о них рассказывать. Но я уверен, что с 1 января 2020 года у нас будет газ", - добавил глава республики.

Молдова приобретает газ у "Газпрома" по договору 2008 года. Цена формируются в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках.

В минувшую субботу Додон сообщил, что на встрече с Владимиром Путиным договорился о снижении стоимости поставок газа.