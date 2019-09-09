Последнее обновление: 09.09.2019 13:09

На Японию обрушился мощный тайфун

Мощный тайфун «Факсай» оставил без света около 830 тыс. домов в Токио и соседней с ним префектуре Тиба. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO.

Кроме того, в префектуре Тиба дожди вызвали оползень, пострадали не меньше 20 человек.

По информации местных СМИ, в некоторых районах ветер выбил стекла в домах, повалил деревья и строительные леса.

К понедельнику ветер стих, движение транспорта восстанавливается, однако занятия в школах Токио отменены. Кроме того, в международном аэропорту Нарита было отменено около сотни авиарейсов.

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