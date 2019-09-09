Украина и Россия обменялись заключенными

Украина и Россия обменялись в субботу заключенными и задержанными.

В субботу утром российский самолет с гражданами РФ на борту приземлился в подмосковном Внуково, тогда как украинский самолет с ранее задержанными Россией украинцами - в Борисполе под Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский жал руки и обнимал освобожденных, в то время как государственный телеканал Россия-24 транслировал выход российских граждан из самолета в Москве.

Зеленский сказал журналистам в аэропорту, что обмен был частью его договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам украинского президента, стороны должны сделать все возможное для прекращения “этой ужасной войны”, имея в виду конфликт с сепаратистами на востоке Украины, который длится уже пять лет.

Обмен был проведен по схеме “35 на 35”, сообщил ТАСС со ссылкой на российского омбудсмена Татьяну Москалькову. “35 человек с одной стороны и 35 человек с другой (прошли границы)”, - сказала Москалькова.

“Рассматриваем согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений”, - говорится в заявлении российского МИД.