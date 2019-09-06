Джонсон обвинил оппозицию в намерении "запереть" Британию в Евросоюзе

Британский премьер Борис Джонсон подтвердил свое намерение вывести Великобританию из ЕС 31 октября и обвинил Лейбористскую и Шотландскую национальную партии в попытках "запереть" Великобританию в Евросоюзе.

Ранее в пятницу стало известно, что британские оппозиционные партии договорились в понедельник во второй раз отклонить предложение премьера о проведении 15 октября досрочных всеобщих выборов. Джонсон стал вносить это предложение после того, как нижняя палата парламента приняла законопроект, обязывающий его просить переноса Brexit на более поздний срок при отсутствии соглашения с ЕС. Джонсон настаивает, что Великобритания должна покинуть ЕС в любом случае 31 октября.

"Что я вижу сейчас – это то, что Лейбористская и Шотландская национальная партии на пару пытаются запереть нас в ЕС, тогда как пришло время просто сделать это (выйти из ЕС – ред.). Я хочу уже, наконец, сделать это, и, думаю, народ этой страны тоже хочет этого, и я считаю, что можно быть гораздо более позитивно настроенными насчет этого", - заявил премьер, находящийся сейчас в парламенте, журналистам.

Он также заверил, что убежден в том, что ему удастся добиться от ЕС нового соглашения.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.