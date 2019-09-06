Беларусь не усиливала безопасность на границе, несмотря на заявление Лукашенко

Украинско-белорусская граница работает в штатном режиме, никаких дополнительных проверок нет. Об этом сказал корреспонденту Укринформа представитель ГПСУ Андрей Демченко, отвечая на вопросы относительно слухов о «наглухо закрытой границе».

«Пункты пропуска на границе с Беларусью работают в штатном режиме. Отмечу, что украинские пограничники не фиксируют скопление очередей граждан и транспорта на выезд из Украины в направлении Беларуси, которые были бы связаны с пристальной работой белорусских пограничников, исходя из заявлений белорусской стороны. Мы также не фиксируем увеличение отказов граждан в пересечении границы пограничниками Беларуси», - отметил Демченко.

Ранее на международной конференции, посвященной борьбе с терроризмом, Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден «наглухо» закрыть границу с Украиной из-за огромного «потока оружия».

В свою очередь ГПСУ заявила, что на украинско-белорусской границе пограничники не фиксируют увеличение количества попыток незаконного перемещения оружия. Всего с начала 2019 года на границе с Республикой Беларусь пограничники выявили почти 40 единиц оружия, более чем на 40% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом 20 единиц обнаруженного оружия пытались провезти именно в Украину.

В ГПСУ добавили, что среди обнаруженного только 1 единица огнестрельного оружия, остальные - охотничье, газовое, пневматическое, холодное и электрошоковое оружие.